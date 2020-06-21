Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda 34 CLN 537 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafik levhasına çarparak devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan 4 kişi Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araçtan sızan yakıt, belediye ekiplerince temizlenirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA