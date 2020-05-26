Beylikdüzü'ndeki sahte içki operasyonunda 71 litre alkol ele geçirildi
Beylikdüzü'ndeki sahte içki operasyonunda 71 litre sahte içki ele geçirildi.
26.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:26
Beylikdüzü'ndeki sahte içki operasyonunda 71 litre sahte içki ele geçirildi.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Sahili'nde bir şüphelinin ürettiği sahte içkileri arabasının üst kısmında saklayarak satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Dalyan Caddesi'nde aracı durduran ekipler şüpheli Rıza Y'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, sahte içkileri su saatinin olduğu bölmeye saklayan zanlının imam nikahlı eşi Lola B'yi de yakaladı.
Arabada ve evde yapılan aramalarda 40 su şişesine doldurulmuş 71 litre alkol ele geçirildi.
Yakalanan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA