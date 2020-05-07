BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ PAZARDA DİKKAT ÇEKEN KALABALIK
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BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ PAZARDA DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ PAZARDA DİKKAT ÇEKEN KALABALIK
07.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:38

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Beylikdüzü'nde kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Beylikdüzü'nde kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü. Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebze ve meyveleri elleri ile seçmesi dikkat çekti. Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan bazı tezgahlarda müşterilerin sebze ve meyveleri elleyerek seçtikleri görüldü.

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ PAZARDA DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

Kaynak: DHA

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