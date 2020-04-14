BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ PAZAR ALANINDA MASKE VE ELDİVEN TAKILDI, SOSYAL MESAFE KORUNMADI
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Yakuplu, Zabıta, Güncel

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ PAZAR ALANINDA MASKE VE ELDİVEN TAKILDI, SOSYAL MESAFE KORUNMADI

BEYLİKDÜZÜ Yakuplu Mahallesi'nde kurulan pazarda koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında hem satıcılar hem de müşteriler eldiven ve maske takarken, tezgahlardan müşterilerin meyve sebze seçmesine izin verilmedi.

14.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:17
BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ PAZAR ALANINDA MASKE VE ELDİVEN TAKILDI, SOSYAL MESAFE KORUNMADI
BEYLİKDÜZÜ Yakuplu Mahallesi'nde kurulan pazarda koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında hem satıcılar hem de müşteriler eldiven ve maske takarken, tezgahlardan müşterilerin meyve sebze seçmesine izin verilmedi. Zaman zaman kalabalıklaşan pazar alanında sosyal mesafenin korunmadığı görüldü.

Yakuplu'da her hafta salı günü kurulan pazar yerinde koronavirüse karşı önlemler alındı. Pazar yerinin girişinde bekleyen zabıta ekipleri gelen kişilerin ateş ölçümünü yaparken, maskesiz gelen kişilere de maske dağıtımı yaptı. Pazarın girişine konulan dezenfektanlarla gelen kişilerin ellerini dezenfekte etmeleri de istendi. Pazar esnafı ise eldiven ve maske ile satış yaptı.  Zabıta ekipleri pazarın içerisinde gezerek pazarcıları ve vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları için uyarsa da kalabalıktan dolayı sosyal mesafenin uygulanamadığı görüldü.

"SEÇMEYİ KALDIRDIK BÖYLE DAHA İYİ"Pazar girişinde görevli zabıta memuru Eren Çetin, "Pazar girişinde el ve ayak dezenfektanlarımız var. Maskesiz giren vatandaşlara maske dağıtıyoruz ve ateşlerini ölçüyoruz. Belediyemiz gerekli önlemleri almış durumda bütün önlemleri sağlıyoruz " diye konuştu. Pazar esnafı Emrah Yakışır "Limon satışında artış var, 3-4 liradan fiyatı 7-8 liraya yükseldi halde. Koronavirüse iyi gelen bir c vitamini diye fiyat arttı. Zabıtalar ateş ölçümü yapıyorlar, maske ve eldiven dağıtıyorlar. Eldivensiz maskesiz çalışmıyoruz. Ürünleri kesinlikle müşterilerin ellemesi yasak, ürünleri pazarcı esnafı kendisi veriyor. Seçmeyi kaldırdık böyle daha iyi " dedi. Pazarda balık tezgahı olan Rıdvan Özkan ise " piyasa genel olarak düştü ama yine de iyi gidiyor. Her tezgahın arasında 3 metre mesafe bırakıyoruz. Eldiven ve maske kullanarak sosyal mesafemizi korumaya çalışıyoruz " şeklinde konuştu. Pazar yerinde sarımsak satan Yaşar Çalışkan, " hem koronavirüsten korunmak için hem de ihtiyaç olduğundan sarımsak alınıyor. Müşterilerin seçmesine izin vermiyoruz, izin verdikten sonra bu maskeyi eldiveni niye takalım, kendimiz tartıp veriyoruz " dedi. Pazar yerine alışveriş yapmaya gelen Muzaffer Karahan, " Kalabalık olduğu için memnun değiliz. Maske ve eldiven takılması güzel, kalabalıktan dolayı sosyal mesafe yok dikkat edilmiyor. Tezgahlarda güzel mal satsalar seçtirmeseler de olur ama malzemenin güzelini öne diziyorlar, kötüsünü arkaya diziyorlar, ne aldığını göremiyorsun " diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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