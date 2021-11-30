Beylikdüzü'ndeki fırtınada Atatürk Silüetine kepçeli koruma - Haberler
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Beylikdüzü'ndeki fırtınada Atatürk Silüetine kepçeli koruma

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Beylikdüzü'ndeki fırtınada Atatürk Silüetine kepçeli koruma

BEYLİKDÜZÜ'nde de etkili olan fırtınanın geçen yıl Atatürk Bulvarı üzerinde yerleştirilen belirli sürelerle 120 derecelik açı ile dönen dev Atatürk Silüetinin etkilenmemesi için kepçelerle önlem alındı.

BEYLİKDÜZÜ'nde de etkili olan fırtınanın geçen yıl Atatürk Bulvarı üzerinde yerleştirilen belirli sürelerle 120 derecelik açı ile dönen dev Atatürk Silüetinin etkilenmemesi için kepçelerle önlem alındı.

Atatürk Bulvarı, Anadolu Caddesi hem de Yaşam Vadisi'ne hakim noktada iki yıl önce düzenlenen çalışmada Beylikdüzü Belediyesi'nce Atatürk Silüeti yerleştirildi. 30 Ağustos 2020 tarihinde açılan 4.5 ton ağırlığında çelikten üretilen ve benzeri olmadığı belirtilen modern tasarımın, iki saatte bir 120 derecelik açıyla dönerek hem Atatürk Bulvarı hem Anadolu Caddesi hem de Yaşam Vadisi'nden hakim bir görüntü oluşturması bağlandı.

FIRTINADAN ETKİLENMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Atatürk Silüeti'nin dün başlayan fırtınadan etkilendiği ve sallanmaya başladığı görülünce Beylikdüzü Belediyesi tarafından iki iş makinesi gönderilerek sallanması ve şiddetli fırtınanın zarar vermesi önlendi. Atatürk Siluetine kepçeli koruma yoldan geçenlerin de ilgisini çekti.


Beylikdüzü'ndeki fırtınada Atatürk Silüetine kepçeli koruma

Beylikdüzü'ndeki fırtınada Atatürk Silüetine kepçeli koruma

Beylikdüzü'ndeki fırtınada Atatürk Silüetine kepçeli koruma

Beylikdüzü'ndeki fırtınada Atatürk Silüetine kepçeli koruma

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri

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