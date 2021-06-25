Beylikdüzü'ndeki fabrikadan çaldılar, Avcılar'da yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beylikdüzü'ndeki fabrikadan çaldılar, Avcılar'da yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'ndeki fabrikadan çaldılar, Avcılar'da yakalandılar Denetimde 670 bin lira ile yakalandılar Avcılar'da, yapılan polis denetiminde Beylikdüzü'nde fabrikadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıs yakalandı.

Beylikdüzü'ndeki fabrikadan çaldılar, Avcılar'da yakalandılar

Denetimde 670 bin lira ile yakalandılar

İSTANBUL - Avcılar'da, yapılan polis denetiminde Beylikdüzü'nde fabrikadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıs yakalandı. Yapılan aramada ise 670 bin TL ile 10 bin Dolar ve değişik sembollerle süslenmiş altın kolye ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlık Yıldırım ekipleri, Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskele Caddesi üzerinde araç denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, durumundan şüphelendikleri 34 SC 3484 plakalı otomobili durdurdu. Daha sonra sürücü Turgut K,(33), ile yolcu koltuğunda oturan Tuncay K, isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan üst aramasında araç sürücüsü Turgut K,'nın üzerinde 19 bin 240 TL'nin olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine şahıs, çelişkili beyanlarda bulunmasıyla polis ekipleri araç üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada siyah poşetler içerisinde balya halinde toplamda 670 bin TL, 10 bin Dolar ve değişik sembollerle süslenmiş altın kolye ele geçirildi. Bunun üzerine polis ekipleri incelemek üzere şahısları ve parayı Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek yapılan incelemede ise söz konusu aracın satışının 17 Haziran 2021 günü gerçekleştirildiği belirlendi.

Ancak şahısların hırsızlık yaptığı şüphesi üzerine POLNET sistemi üzerinde araştırma yaptı. Araştırmada, 15 Haziran günü Beylikdüzü'nde bir ambalaj fabrikasından hırsızlık yapıldığı belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, tespit için hırsızlık yapılan fabrikanın sahibini arayarak karakola gelmesi gerektiğini söyledi.

Karakola gelen müşteki, iş yerinde annesine ait valizlerin olduğunu ve yaklaşık 900 bin TL ile 1 milyon TL arası, 150 bin dolar, 12 adet üzerinde pırlanta olan bilezik, 3 adet kolye çalındığını belirtti. Yapılan incelemede üzerinde semboller bulunan kolyenin de fabrikadan çalındığını ve şahısların hırsızlık faili olduğu tespit edildi. Hırsızlar buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilerek, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki hırsız da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü'ndeki fabrikadan çaldılar, Avcılar'da yakalandılar
Beylikdüzü'ndeki fabrikadan çaldılar, Avcılar'da yakalandılar
Beylikdüzü'ndeki fabrikadan çaldılar, Avcılar'da yakalandılar
Beylikdüzü'ndeki fabrikadan çaldılar, Avcılar'da yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

Yol isteyen sürücüye camdan silah gösteren maganda kamerada
Yol isteyen sürücüye camdan silah gösteren maganda kamerada
Korkunç cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda saklamış
Korkunç cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda saklamış
Oğlunu uyandırmaya giden baba yıkıldı! 17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla canına kıydı
Oğlunu uyandırmaya giden baba yıkıldı! 17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla canına kıydı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Seda Sayan Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beylikdüzü'ndeki fabrikadan çaldılar, Avcılar'da yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 14:33:05. #1.16#

title