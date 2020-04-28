BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ DOĞALGAZ PATLAMASI: İSKİ'DEN AÇIKLAMA İstanbul DHABeylikdüzü'nde doğal gaz hattının patlatılmasıyla çıkan yangınla ilgili İSKİ'den yapılan açıklamada, "Bölgede zarar oluşan biri boş olmak üzere 3 işyeri ve 8 dairenin mağduriyeti yüklenici firma tarafından karşılanacaktır" denildi.

İstanbul DHA

Beylikdüzü'nde doğal gaz hattının patlatılmasıyla çıkan yangınla ilgili İSKİ'den yapılan açıklamada, "Bölgede zarar oluşan biri boş olmak üzere 3 işyeri ve 8 dairenin mağduriyeti yüklenici firma tarafından karşılanacaktır" denildi.İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada ise Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde içme suyu iletim hattının yenileme çalışmalarısırasında doğal gaz hattında sızıntı ve ardından yangın çıktığı belirtildi.Yangına İGDAŞ ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiğine yer verilen açıklamada, "Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Bölgede zarar oluşan biri boş olmak üzere 3 işyeri ve 8 dairenin mağduriyeti yüklenici firma tarafından karşılanacaktır" ifadesi yer aldı.

Kaynak: DHA