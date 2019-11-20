Beylikdüzü'ndeki çocuklar yönetimde de söz sahibi

20.11.2019 18:21 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:26

Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.



Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi üyeleri, "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında belediye meclis salonunda gerçekleşen oturumda bir araya geldi. İlçede yaşayan çocukların yaşadıkları kentte söz sahibi olmaları, yönetime çocuk gözüyle katkı sağlamaları ve kendi çalışma grupları ile ilgili konularda Beylikdüzü'nü değerlendirerek raporlar ve projeler oluşturdukları toplantıda üyeler ayrıca, Beylikdüzü'nde yaşayan diğer çocukların sesi olmak istediklerini de belirtti. Yaşları 9 ile 14 arasında değişen ve aktif üye sayısının 73 olduğu Çocuk Meclisindeki meclis üyeleri, Beylikdüzü Belediyesi çalışmalarına katkı sunarak öneri ve taleplerini Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a iletti.



"Bugünkü kadar mutlu olduğum bir meclis ortamında bulunmadım"



Beylikdüzü'nde yaşayan çocukların çevresine ve yaşadığı kente duyarlılıklarının arttırılarak demokrasi bilinçlerinin oluşmasının hedeflendiği toplantı, Çocuk Meclisi Başkanları Suzan Rüya Balcık ve İlker Murat Kaya'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları ile başladı. Meclis oturumunu büyük bir dikkat ve ilgiyle takip eden Mehmet Murat Çalık, "Bugünkü kadar mutlu olduğum bir meclis ortamında bulunmadım. O kadar güzel ve keyifli bir meclis ortam hazırlamışsınız ki, umarım büyüklerinize de örnek olursunuz. Sizlerin en az yetişkinler kadar haklara sahip olduğunuzu biliyoruz ve bu haklarınızı Beylikdüzü'nün her anında, her ortamında en iyi şekilde hissetmeniz adına gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.



Yeni yapılacak belediye binasında 'Çocuk Meclisi odası' olacak



Oturumda yaptığı konuşmada yeni yapılacak belediye binasında çocukları da düşünerek, Çocuk Meclisi odasının olacağının müjdesini veren Çalık, "Biz Beylikdüzü'nde, Beylikdüzü'ndeki çocuklarımıza daha güzel ortamlar oluşturmak adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizlerin daha güzel yarınlarda, daha güzel işler yapmanız adına ben ve ekip arkadaşlarım elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler olmadan bu ülkenin daha iyi bir noktaya gelmesi mümkün değil. Ama biz üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz ve her birinizin Beylikdüzü'ne ait hayallerini yerine getireceğiz. 20 Kasım Çocuk Hakları gününüzü kutluyorum. Sizin haklarınızı sonuna kadar savunacak ve sonuna kadar sizin yanınızda olacak bir belediye başkanı olduğumu da bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA