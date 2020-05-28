Beylikdüzü'ndeki camilerde sosyal mesafe kuralı böyle çizildi
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Beylikdüzü'ndeki camilerde sosyal mesafe kuralı böyle çizildi

Beylikdüzü'ndeki camilerde sosyal mesafe kuralı böyle çizildi -Santim santim sosyal mesafe kuralı böyle görüntülendi -Sosyal mesafe uygulamasını ilk belediye çalışanları uyguladı Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki camilerde ve cemevlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlattı.

28.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:16

Beylikdüzü'ndeki camilerde sosyal mesafe kuralı böyle çizildi

-Santim santim sosyal mesafe kuralı böyle görüntülendi

-Sosyal mesafe uygulamasını ilk belediye çalışanları uyguladı

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki camilerde ve cemevlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlattı. Çalışmalar kapsamında camilerin içerisinde sosyal mesafeler belirlendi. Cami meydanlarında ise metre ile santim santim sosyal mesafe ayarlaması yapıldı. İlk uygulama ise belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Beylikdüzü'nde, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan camiler ve cemevlerinin yeniden toplu ibadete açılması için temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından ibadete açılacak camilerin içi, avlusu ve vatandaşların kullanabileceği alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında camilerin içerisinde sosyal mesafeler belirlendi. Cami meydanlarında ise metre ile santim santim sosyal mesafe ayarlaması yapıldı. İlk uygulama ise belediye ekipleri tarafından yapıldı. İlçe genelinde vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda huzur içinde ibadetlerini yapmaları için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten ekipler rutin program dahilinde ilaçlama çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşlar seccade ve maskesini yanlarında getirecek

İlçede bulunan 38 caminin tümünün ibadete açılacağını ancak avlusu bulunan 23 camide cuma namazı kılınabileceğini belirten Beylikdüzü Müftülüğü yetkilileri; "İlçedeki camilerin tamamında cuma namazından sonraki günlerde öğle, ikindi namazları cemaatle kılınacak, akşam, yatsı ve sabah namazları ise münferiden kılınacak. Mevsim şartları uygun olduğunda ise namazlar cami bahçelerinde kılınacak" bilgilerini paylaştı. İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereğince bulaş riskini önleme amacıyla şadırvan ve tuvaletlerin kapalı olacağını ve vatandaşların evde abdest alması gerektiğini hatırlatan yetkililer ayrıca, namaz kılmak isteyen kişilerin seccade ve maskesini yanlarında getirmeleri noktasında da uyarıda bulundu.

Beylikdüzü'ndeki camilerde sosyal mesafe kuralı böyle çizildi

Kaynak: İHA

Manşet

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