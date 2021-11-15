Beylikdüzü'nde 'yoldaki şifacı'dan kırmızı ışıkta eğlendiren gösteri

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - ÜNİVERSİTE eğitimini yarıda bırakıp Brezilya'da öğrendiği jonklörlüğü Türkiye'de de sergileyen 'Yoldaki Şifacı' lakaplı Aykut Can Akman (31), yaptığı gösteriyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüleri eğlendiriyor. Akman, 'Flower Stick' adı verilen çubuklarla gösteri yapıp, harçlığını bu şekilde kazanıyor.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşayan Aykut Can Akman, üniversitede okuduğu Anestezi Uzmanlığı bölümünü 10 yıl önce bırakıp, dünya ve Türkiye'yi gezmeye karar verdi. 2011 yılında Türkiye'deki şehirlerin ardından dünya seyahatine başlayan Akman, 2016 yılına kadar yaklaşık 40 ülkeyi gezdi. 5 yıl önce gezdiği ülkelerden Brezilya'da, gençlerin sokakta jonklörlük yaparak para kazandığını görüp, aynı gösteriyi Türkiye'de yapmak istedi. 2017 yılında İstanbul Beylikdüzü'ndeki evine dönen Akman, kendisine 'Yoldaki Şifacı' lakabını verip, gösterilerine başladı. Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere, jonklör gösterisi yapan Akman, harçlığını bu şekilde kazanıyor.

"40 ÜLKEYE SEYAHAT EDİP, EN SONUNDA GÜNEY AMERİKA'DA BUNLARI ÖĞRENDİM"

"KAZANDIĞIM MAKSİMUM PARA 100 LİRA OLUYOR"

"DESTEKÇİ OLMALARINI İSTİYORUM"

Jonklör son olarak vatandaş ve yetkililerin destekçi olmalarını isteyerek, "Ben gerçekten Türkiye'deki tüm yetkililerden destekçi olmalarını istiyorum. Büyük paralar kazanmıyoruz. Burada bir çocuğun ilk defa karşılaştığı sanatta gülmesi apayrı bir şey. Bunun gerçekten bir karşılığı olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.