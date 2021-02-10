Beylikdüzü'nde yol kenarında maskesiz, mesafesiz halay
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Beylikdüzü'nde yol kenarında maskesiz, mesafesiz halay

10.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:28
Beylikdüzü'nde yol kenarında maskesiz, mesafesiz halay

BEYLİKDÜZÜ'nde bir grup koronavirüs salgınına rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz yol kenarında halay çekti.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir grup koronavirüs salgınına rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz yol kenarında halay çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde otomobillerini kenara çeken bir grup, müziğin sesini açarak eğlendi. Koronavirüs salgını kapsamında alınan ksıtlamalar devam ederken, otomobillerinden müzik açan grubun yol kenarında halay çektiği görüldü. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.  


Beylikdüzü'nde yol kenarında maskesiz, mesafesiz halay
Beylikdüzü'nde yol kenarında maskesiz, mesafesiz halay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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