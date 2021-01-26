Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi
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Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi

26.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:45
Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi

BEYLİKDÜZÜ'nde kanalizasyon çalışması yapılan alanda yol çöktü.

BEYLİKDÜZÜ'nde kanalizasyon çalışması yapılan alanda yol çöktü. Çöken yolda bulunan İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu devrildi.

Olay saat 11.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak'ta meydana geldi. İSKİ'nin yaptığı kanalizasyon çalışma alanında yol çöktü. 34 GF 8220 plakalı hafriyat kamyonu da çöken yolda devrildi. Kamyonun şoförü, kazayı yara almadan atlattı. Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon, kepçelerin yardımı ile kaldırıldı.  Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Olayın gerçekleştiği yerdeki lokanta çalışan İshak Kaban, "Su altyapısı yapıyorlardı. O anda biz içerde çalışıyorduk, ses duyduk. Çıktığımda kamyon, devrilmişti. İçinden kişi son anda kurtuldu. Kimse yaralanmadı. Biraz maddi hasar var ama şükürler olsun kurtuldu." dedi.

- İstanbul
Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi
Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi
Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi
Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi
Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi
Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi
Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi
Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi
Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi
Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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