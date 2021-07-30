Beylikdüzü'nde Yaz Spor Okullarına, bu yıl ilgi yoğun
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Beylikdüzü'nde Yaz Spor Okullarına, bu yıl ilgi yoğun

Beylikdüzü'nde Yaz Spor Okullarına, bu yıl ilgi yoğun
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi tedbirleri doğrultusunda ağırlıklı olarak açık alanda gerçekleşen derslerde, gerekli tüm tedbir ve önlemler alındı.

12 farklı branşta toplamda 2 bin 266 öğrenciye eğitim imkânı sunan spor okulları, 4 Eylül tarihinde madalya ve sertifika töreni ile sona erecek.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukları farklı spor aktiviteleriyle buluşturmak ve yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan Yaz Spor Okulları, tüm heyecanıyla başladı. Pandemi süreci sebebiyle kontenjanlar sınırlı sayıda tutulurken toplamda 2 bin 266 öğrenci, 12 farklı branşta ücretsiz eğitim alma imkânı yakaladı. Çocuklar için gerekli tüm tedbir ve önemlerin alındığı derslerin büyük bir çoğunluğu ise açık alanlarda, branşında uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülüyor.

Öğrenciler yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor

Büyük ilgiyle karşılanan spor okullarında; basketbol, voleybol, çocuk zumbası, jimnastik, masa tenisi, satranç, futbol, tenis, izcilik, taekwando, aikido ve golf branşları yer alıyor. Engelsiz branşlarda ise basketbol, jimnastik, masa tenisi ve taekwando alanlarında verilen eğitimlerle özel gereksinimli çocuklar yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor. 6 Temmuz tarihinde başlayan dersler, Beylikdüzü sınırları içerisinde bulunan 22 farklı alan ve tesiste devam ederken 4 Eylül tarihinde düzenlenecek madalya ve sertifika töreniyle sona erecek.

Kaynak: Bültenler

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