Beylikdüzü'nde yat limanında yangın çıkan tekne söndürüldü
Beylikdüzü'nde yat limanında yangın çıkan tekne, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
28.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:56
Beylikdüzü'nde yat limanında yangın çıkan tekne, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Marmara Mahallesi'nde West İstanbul Marina'da bir teknenin yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yattaki yangın söndürüldü.
Hasar oluşan yatta neden yangın çıktığı araştırılıyor.
Kaynak: AA