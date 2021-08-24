BEYLİKDÜZÜ'NDE YASAK ZAMANINDA AVLANAN 350 KİLOGRAM İSTAVRİTE EL KONULDU

Zaika yıkılan hayaline ağlıyor! Bir ilke imza atacaktı, şimdi kaçmak için her yolu deniyor

Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları

Yüz yüze eğitim için geri sayım! 81 ile yazı gönderildi, işte yeni dönemin kuralları

Biri lüksün diğeri mütevaziliğin resmi! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde yasak dönemde avlanan 350 kilogram istavrite el konuldu.

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde yasak dönemde avlanan 350 kilogram istavrite el konuldu. Balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İstihbarat Bürosu personeli, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar personeli ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekipleri, bugün Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı. Denetimde yasak dönemde, boy yasaklarına aykırı olarak yakalanan 10 kasa ve 8 kutu, toplam 350 kilogram istavrite el konuldu. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konulan balıkların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verildi. Karar üzerine balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı