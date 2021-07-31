Beylikdüzü'nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo orkinos balığına el konuldu
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Beylikdüzü'nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo orkinos balığına el konuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, yasak dönemde avlanılan toplam bin 600 kilogram ağırlığındaki orkinos balığına el konuldu.

Beylikdüzü'nde Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, yasak dönemde avlanılan toplam bin 600 kilogram ağırlığındaki orkinos balığına el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, yasak dönemde avlanılan 32 adet, toplamda bin 600 kilogram ağırlığında orkinosa, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında el konuldu. El konulan balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Beylikdüzü'nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo orkinos balığına el konuldu
Beylikdüzü'nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo orkinos balığına el konuldu
Beylikdüzü'nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo orkinos balığına el konuldu
Beylikdüzü'nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo orkinos balığına el konuldu
Beylikdüzü'nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo orkinos balığına el konuldu
Beylikdüzü'nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo orkinos balığına el konuldu
Beylikdüzü'nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo orkinos balığına el konuldu
Beylikdüzü'nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo orkinos balığına el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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