Beylikdüzü'nde yasak avlanma dönemi denetimi
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Beylikdüzü'nde yasak avlanma dönemi denetimi

Beylikdüzü'nde yasak avlanma dönemi denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde yasak dönemde avlanılan yaklaşık yarım ton su ürününe el konuldu.

Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde yasak dönemde avlanılan yaklaşık yarım ton su ürününe el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrol görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta ekiplerinin katılımıyla Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yapıldı. Görevlilerce yapılan denetimlerde, 29 adet kalkan, 150 kg sazan, 195 kg Sudak ve 30 kg tatlı su levreği olmak üzere yaklaşık yarım ton su ürününe '1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu' ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında zaman yasaklarına aykırı avlanıldığı gerekçesiyle el konuldu. El konulan balıklar, kamuya geçme kararı alınmasının ardından sosyal yardım kurumuna bağışlandı. - İSTANBUL

Beylikdüzü'nde yasak avlanma dönemi denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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