Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

BEYLİKDÜZÜ'nde apartman boşluğunda bulunan kanepenin yanmasıyla oluşan yoğun dumandan etkilenen 5 apartman sakinini itfaiye ekipleri kurtarıldı.

04.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:48
Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
BEYLİKDÜZÜ'nde  apartman boşluğunda bulunan kanepenin yanmasıyla oluşan yoğun dumandan etkilenen 5 apartman sakinini ekipleri kurtarıldı.

 Kavaklı Mahallesi, Caddesi'nde bulunan 10  katlı binanın apartman boşluğundaki kanepe saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kanepeden çıkan yoğun duman apartman boşluğunu sararak, dairelere girdi. Dumandan etkilenenler kendilerini sokağa attı. Ancak 5 kişi apartman boşluğundaki yoğun dumandan dolayı dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. ekipleri mahsur kalan 5 kişiyi merdiven uzatarak kurtardı. Kurtarılanlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.İçeride mahsur kalanlardan birinin akrabası ve aynı zamanda komşusu olan Nergis Köylü, "İçeride mahsur kalan bütün herkesi topladılar, aldılar. Çok şükür ölü veya yaralı yok. Duyunca koşa koşa geldik, içeride mahsur kalmışlar zehirlenmişler dumandan, çıkardılar, iyiler çok şükür" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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