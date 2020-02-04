BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Beylikdüzü'nde apartman boşluğunda bulunan kanepenin yanmasıyla oluşan yoğun dumandan etkilenen 5 apartman sakinini itfaiye ekipleri kurtarıldı.

04.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:39
BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
'nde apartman boşluğunda bulunan kanepenin yanmasıyla oluşan yoğun dumandan etkilenen 5 apartman sakinini ekipleri kurtarıldı.

Beylikdüzü Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi'nde bulunan on katlı binanın apartman boşluğundaki kanepe saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kanepeden çıkan yoğun duman apartman boşluğunu sararak, dairelere girdi. Dumandan etkilenenler kendilerini sokağa attı. Ancak 5 kişi apartman boşluğundaki yoğun dumandan dolayı dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. ekipleri mahsur kalan 5 kişiyi merdiven uzatarak kurtardı. Kurtarılanlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İçeride mahsur kalanlardan birinin akrabası ve aynı zamanda komşusu olan Nergis Köylü, "İçeride mahsur kalan bütün herkesi topladılar, aldılar. Çok şükür ölü veya yaralı yok. Duyunca koşa koşa geldik, içeride mahsur kalmışlar zehirlenmişler dumandan, çıkardılar, iyiler çok şükür" dedi.

Görüntü Dökümü: -------------------Dumandan etkilenen vatandaşların kurtarılma anları-Kurtarılanlara ilk yardım yapılması-İtfaiyenin çalışmaları-Olay yerinden görüntüler-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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