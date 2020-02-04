Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
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Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Beylikdüzü'nde binada çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

04.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:28
Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

'nde binada çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 4. katındaki yangın merdiveni girişinde bulunan koltukta yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan dolayı binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye personeli tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binanın bazı yerlerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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