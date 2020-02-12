BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİNE OTOMOBİL ÇARPTI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİNE OTOMOBİL ÇARPTI

BEYLİKDÜZÜ'nde bir inşaatta bulunan kule vinçte çıkan yangına müdahale eden itfaiye erine yoldan geçen otomobil çarptı.

12.02.2020 08:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:35
BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİNE OTOMOBİL ÇARPTI
BEYLİKDÜZÜ'nde bir inşaatta bulunan kule vinçte çıkan yangına müdahale eden itfaiye erine yoldan geçen otomobil çarptı. 

Olay Kavaklı Mahallesi, İbrahim Müteferrika Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşaat alanında bulunan kule vinçte yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Yangına müdahale edip kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri toparlandıkları sırada yoldan geçen G.G.'nin kullandığı  otomobil itfaiye eri S.D.' ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Meslektaşları yaralı arkadaşlarının yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine verildi. 

ŞEMSİYESİNİ TUTTU

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı itfaiye erine müdahale ettiği sırada yoldan geçen bir vatandaşta yapan yağmur altında yaralı itfaiye  erinin ıslanmaması için şemsiyesini tuttu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Polis ekipleri ise sürücünün ifadesini almak üzere karakola götürdü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Yere yatan itfaiye erinden görüntü-Sağlık ekiplerinin müdahalesi -Vatandaşın şemsiye tutması -Yaralının ambulansa götürülmesi-Çarpan otomobilden ve sürücüden görüntü-İnşaattan görüntü-Diğer detay

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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