BEYLİKDÜZÜ'NDE VURULARAK ÖLEN KADIN İNTİHAR ETTİ İDDİASI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE VURULARAK ÖLEN KADIN İNTİHAR ETTİ İDDİASI

10.03.2021 20:00 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:04
BEYLİKDÜZÜ'NDE VURULARAK ÖLEN KADIN İNTİHAR ETTİ İDDİASI

"ERKEK ARKADAŞI VE ERKEK ARKADAŞININ ANNESİNİN ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ" Haber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ / Beylikdüzü'nde, G.Z. isimli kadın evde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

-"ERKEK ARKADAŞI VE ERKEK ARKADAŞININ ANNESİNİN ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ" 

Haber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/

Beylikdüzü'nde, G.Z. isimli kadın evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay sırasında kadının evinde bulunan erkek arkadaşı gözaltına alınırken, konu hakkında inceleme devam ediyor. İlk belirlemelere göre, kadının intihar etmiş olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi İstiklal Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı apartmanın 6'ncı katında erkek arkadaşının annesi G.B.'ye(59) ait olan evde yaşayan G.Z. isimli kadının, Azerbeycan uyruklu sevgilisi X.B. (31) silahıyla eve geldi. Kısa süre sonra evden silah sesi duyulurken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, içeri girdiklerinde başından vurulan kadını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede G.Z.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay anında evde bulunan erkek arkadaşı ise gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada şüphelinin ağladığı anlar ise kameraya yansıdı. Olayın yaşandığı eve gelen cumhuriyet savcısı incelemelerini tamamladı. İnceleme sonucu yapılan ilk belirlemelere göre kadının intihar ettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İstanbul Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. X.B.'nin ise polis merkezindeki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada, kadının erkek arkadaşı ve erkek arkadaşının annesinin önünde intihar ettiğinin belirlendiği iddia edildi. 

DAHA ÖNCE BERABER CEZAEVİNE GİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan, X.B. ve G.Z.'nin daha önce cezaevine girdikleri çıktı. Çiftin yaklaşık 1 ay önce cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye oldukları ve ev hapsi verilen G.Z.'ye elektronik kelepçe takıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü: ----------------Olayın yaşandığı apartman-X.B.'nin binadan çıkarılıp, polis aracına bindirilişi-Olay yerine gelen polis ekipleri-Olay yerine gelen sağlık ekipleri-Genel bilgi ve detay

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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