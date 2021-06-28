BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
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BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde villanın bahçesinde 10 kilogram 250 gram ağırlığında 185 kök Hint keneviri ele geçirildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde villanın bahçesinde 10 kilogram 250 gram ağırlığında 185 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.K. (45) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Beylikdüzü'nde Sahil Mahallesi Aktoprak Caddesi'ndeki bir villa polisin dikkatini çekti. Polis ekipleri, sahiplerinin yurt dışında yaşadığı ve 2016 yılından beri Türkiye'ye giriş yapmadıkları belirlenen villanın ışıklarının sürekli yandığı tespit etti. Villanın bahçesinin köşesinde özel sulama kanalları bulunduğu ve bahçe içerisinde dikili vaziyette Hint keneviri ekimi yapıldığı belirlendi. Ekiplerce alınan arama kararının ardından yapılan baskında villa bahçesinde 185 kök olarak ağırlığı 10 kilogram 250 gram gelen esrar ele geçirildi. Baskında, A.K. yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan önceki gün adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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