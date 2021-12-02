BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde vatandaşlar sürekli bozulan yollardan şikayetçi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde sık sık bozulan yollar nedeniyle vatandaşlar şikayetçi. Sürekli olarak bozulan yolların yapılması çalışması nedeniyle de yolların iyice tahrip olduğu görüldü.

Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlar sürekli olarak yollarının bozuk olmasından şikayetçi. Yaklaşık 3-4 ay önce yapıldığı ileri sürülen yolların tekrar tekrar bozulması vatandaşların tepkisine yol açtı. Bozulduktan sonra yapılan yollar arasında bulunan 234. Sokak ve İhlas Marmara Caddesindeki bozukluk yolların sağlam şekilde yapılmadığını gözler önüne serdi. 234. Sokaktaki yolun birkaç ay önce yapıldığı ancak yeniden çöktüğü, belediyenin yine aynı yerde çalışma yaptığı görüldü. Beylikdüzü'nde 20 yıldır yaşadığını söyleyen Mücahit Özçelik, yaşadığı durumdan şikayetini dile getirerek, "Sürekli yollar çöküyor ve yeni yol yapılınca bir ay sonra tekrardan çöküyor. Çok kalitesiz bir asfalt kullanıyor, vatandaş bu konuda mağdur çünkü araçları ile alakalı sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle ara caddelerde sıkıntılar yaşıyorlar " dedi.