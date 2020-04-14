Beylikdüzü'nde uzun namlulu bir kişi iş yerini ateşe verdi Beylikdüzü'nde uzun namlulu silahlı bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi.

Beylikdüzü'nde uzun namlulu silahlı bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi. Daha sonra havaya ateş açan şahıs, iş yerinin haksız yere kendisinden elinden alındığını öne sürerek ekiplerin yangına müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor. (İHA) Kaynak: İHA