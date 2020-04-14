Beylikdüzü'nde uzun namlulu bir kişi iş yerini ateşe verdi
Beylikdüzü'nde uzun namlulu silahlı bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi.
14.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:11
Beylikdüzü'nde uzun namlulu silahlı bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi. Daha sonra havaya ateş açan şahıs, iş yerinin haksız yere kendisinden elinden alındığını öne sürerek ekiplerin yangına müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA