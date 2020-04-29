Beylikdüzü'nde uyuşturucu ticareti için iftar vaktini seçen 2 şüpheli tutuklandı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yakalanmamak için uyuşturucuyu iftar vaktinde sattıkları tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün ilçenin en işlek caddelerinden Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki bir araç içinde iftar saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından plakasını tespit ederek fiziki takibe aldıkları aracı Esenyurt ilçesindeki Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde ara sokakta durdurdu. Polisin 'dur' ihtarı üzerine otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Onurcan A. ile Cemal Ö. adlı 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan uyuşturucu tacirlerinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 25 paket halinde bir miktar bonzai türü uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Poliste bir gün gözaltında tutulan ve sorguları tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Savcılığın 'tutuklama istemiyle' mahkemeye sevk ettiği Onurcan A. ve Cemal Ö. adlı 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA