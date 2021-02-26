Beylikdüzü'nde uyuşturucu serasına baskın kamerada
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Beylikdüzü'nde uyuşturucu serasına baskın kamerada

26.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:21
Beylikdüzü'nde uyuşturucu serasına baskın kamerada

Beylikdüzü'nde polis ekipleri, binanın çatı katında uyuşturucu yetiştirilen seraya baskın düzenledi.

Beylikdüzü'nde polis ekipleri, binanın çatı katında uyuşturucu yetiştirilen seraya baskın düzenledi. Dün düzenlenen baskında, Hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kameralara yansıdı.

Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bir binanın çatı katında uyuşturucu yetiştiriciliği yapıldığı ihbarını alan ekipler dün adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 8 parça halinde 5 kilo 250 gram esrar, 230 gram eroin, 19 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 2 adet termometre, 1 adet iklimlendirme LED cihazı, 2 adet havalandırma borusu, 2 adet reflektör, 1 adet balast ele geçirdi. Adreste bulunan O.E. (36) isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalan kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.


Beylikdüzü'nde uyuşturucu serasına baskın kamerada
Beylikdüzü'nde uyuşturucu serasına baskın kamerada
Beylikdüzü'nde uyuşturucu serasına baskın kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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