Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi çevresinde yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, İran uyruklu şüpheli S.K.'nin (35) 9 Haziran'da Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki ikametine baskın düzenledi.

Operasyonda 434,4 gram esrar, 98 uyarıcı hap, 5 gram afyon sakızı, 3 gram bonzai, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 91 dolar ile 2 bin lira ele geçirildi. Adreste bulunan S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış