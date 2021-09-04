Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda, 2 kilo 150 gram skunk, 47,8 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda, evde bulunan İran uyruklu H.K.R. (32) ve F.S. (26) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Deniz Akkaya Derya Şensoy Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Muslera Cristiano Mesut Özil Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 12:23:41. #1.16#

title