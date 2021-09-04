Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.
Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda, 2 kilo 150 gram skunk, 47,8 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda, evde bulunan İran uyruklu H.K.R. (32) ve F.S. (26) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş