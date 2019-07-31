Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Beylikdüzü'nde polis ekipleri 2 ay boyunca yaptıkları teknik ve fiziki takibin sonucunda 2 kadın ve 3 erkek üyeden oluşan uyuşturucu satıcısı şüphelileri araçlarında yakaladı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde bulunurken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında durumlarından şüphelenilen kişi ve kişiler hakkında çalışma başlattı. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin neticesinde, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Geçtiğimiz günlerde de içerisinde Hakan B. (37), Gülizar B.(22), Burak T. (29), ve Mehtap B.(39) isimli şüphelilerin bulunduğu araç, polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramalarda ve şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bir miktar para ve 720 gram metanfetamin, 480 adet ampul efedrin hidroklorür ve miktar para ele geçirdi.

Yapılan çalışmaların neticesinde Esenyurt'ta başka bir suçtan aranması bulunan Metin A. isimli kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan B. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Mehtap B. ve Metin A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer 2 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA