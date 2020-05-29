Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu

BEYLİKDÜZÜ'NDE polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 şüphelinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu
29.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:05

BEYLİKDÜZÜ'NDE polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 şüphelinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettiği adrese de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 9 kişi gözaltına alındı. 

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Otomobildeki 4 şüphelinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobil, Büyükşehir Mahallesi'nde ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 14 gram metamfetamin ve 4 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ahmet Uğur Ç. (33), Cem Ü. (34), Abdülcabbar S. (24) ve Göksel B. (48) isimli şüpheliler de gözaltına alındı. 

Ekipler ayrıca şüphelilerden Abdülcabbar S.'nin evinde de arama yaptı. Evde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 40 gram esrar ve 26 extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, şüphelilerden Ahmet Uğur Ç.'nin uyuşturucuyu Kirve lakaplı Ahmet K. (52)'dan aldığını belirledi. Ekipler, Ahmet K.'nın Fevzi Çakmak Mahallesi Münir Nesneli Sokak'taki evine de operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet K. (52), Ayşegül Y.B. (56), Ayla E. (59), Kadir U. (35) ve Doğukan Y. (28) isimli şüpheliler, satmak için uyuşturucu madde paketlerken yakalandı. Ayrıca evde yapılan aramalarda 238 gram metamfetamin, 31 gram eroin, 2,75 gram afyon sakızı, 10 extacy hap, 3 hassas terazi ve 760 lira para ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Göksel B., Ayşegül Yıldıran B., Ayla E., Kadir U. ve Doğukan Y. adli makamlarca serbest bırakıldı. Cem Ü., Abdücabbar S. ve Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Uğur Ç. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine sevk edildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Haber
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ayça Varlıer Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen
Spor Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:05:04. #1.15#
title