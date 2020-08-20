Beylikdüzü'nde uyarılara rağmen maskesiz vatandaşlara ceza yağdı
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Beylikdüzü'nde uyarılara rağmen maskesiz vatandaşlara ceza yağdı

Beylikdüzü'nde uyarılara rağmen maskesiz vatandaşlara ceza yağdı 28 kişinin ceza yazıldığı uygulamada maske takmayanların ilginç bahaneleri Beylikdüzü'nde korona virüs denetimlerde tüm uyarılara ve yasağa rağmen maskesiz dolaşan 28 kişiye ceza tutanağı düzenledi.

20.08.2020 08:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:56

Beylikdüzü'nde uyarılara rağmen maskesiz vatandaşlara ceza yağdı

28 kişinin ceza yazıldığı uygulamada maske takmayanların ilginç bahaneleri

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde korona virüs denetimlerde tüm uyarılara ve yasağa rağmen maskesiz dolaşan 28 kişiye ceza tutanağı düzenledi. 900 lira olan cezadan kurtulmak için vatandaşlar birbirinden ilginç bahaneler sundu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası Beylikdüzü'nde geniş kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetime, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Beylikdüzü ekipleri katıldı. Parklarda ve kapalı alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, maske, mesafe ve hijyen koşullarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Maske takmayan vatandaşlara ceza

Yapılan tüm uyarılara rağmen maskesiz bir şekilde sokağa çıkan vatandaşlara ceza yazıldı. Birçok gencin maske takmadığı görüldü. Bu gençlere 900 lira ceza yazılması üzerine tutanak düzenlendi.

Ceza yazılan gençlerden birisi, " Maskem cebimdeydi. Ben her gün eve gittiğimde duş alıyorum genellikle insanların yanında nefes vermemeye çalışıyorum. Her yere dokunuyoruz aynı yerlerde takılıyoruz" dedi.

Maskesiz bir vatandaş ise yürüyüş yaptığını söyleyerek maske takmadığını ifade etti.

Beylikdüzü'nde uyarılara rağmen maskesiz vatandaşlara ceza yağdı

Kaynak: İHA

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