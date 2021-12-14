Son dakika: Beylikdüzü'nde trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika: Beylikdüzü'nde trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Beylikdüzü'nde taksinin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde taksinin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Haramidere mevkisi Avcılar istikametinde seyir halinde olan Selimcan S. yönetimindeki taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile yolcu Canpolat M. hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan taksinin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son dakika: Beylikdüzü'nde trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika: Beylikdüzü'nde trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika: Beylikdüzü'nde trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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