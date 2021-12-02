Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI 2 YARALI - Haberler
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Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BEYLİKDÜZÜ'nde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü de hafif şekilde yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü de hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuştan inen 34 KB 6851 plakalı otomobil sola döndürdüğü sırada, yokuştan yukarı doğru yukarı seyir halindeki 34 DCR 853 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir otomobil yan yatarken, 2 aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarında sıkışan sürücüleri çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan sürücüler, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇOK KÖTÜ BİR SES GELDİ

Kazanın sesini evinden duyduğunu söyleyen Tülay Demirkat, Evde oturuyordum. Ses duyunca baktım, aracın ters döndüğünü gördüm. Bir kişiyi ambulansa kaldırmışlar. Çok kötü bir ses geldi şeklinde konuştu.

Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI 2 YARALI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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