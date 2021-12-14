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Beylikdüzü'nde trafik kazası

Beylikdüzü'nde trafik kazası
Habermetre - Haberler | Toplum

Saat 04: 19 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Beylikdüzü ve Yakuplu İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 04: 19 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Beylikdüzü ve Yakuplu İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu, araç içerisinde sıkışan iki vatandaşımız ekiplerimizce yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

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