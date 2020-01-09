Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 yaralı
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Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

09.01.2020 20:59 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:01
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 yaralı

'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde Bulvarı'nda 34 DN 0654 plakalı aracıyla seyreden Kübra B., karşıdan karşıya yaya olarak geçmek isteyen Selda K.'ye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 yaralı
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