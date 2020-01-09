Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 yaralı
Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde Hürriyet Bulvarı'nda 34 DN 0654 plakalı aracıyla seyreden Kübra B., karşıdan karşıya yaya olarak geçmek isteyen Selda K.'ye çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.