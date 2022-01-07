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Beylikdüzü'nde TIR alev alev yandı

Beylikdüzü'nde TIR alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde işçi servisine çarpmamak için hamle yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, park halindeki başka TIR'a çarpıp alev alev yandı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - Beylikdüzü'nde işçi servisine çarpmamak için hamle yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, park halindeki başka TIR'a çarpıp alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yakuplu Ambarlı Liman Yolu'nda meydana geldi. Ambarlı Liman istikametine doğru ilerleyen TIR'ın sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran işçi servisine çarpmamak için hamle yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan TIR, park halindeki bir başka TIR'a çarparak alev aldı. Kendini güçlükle dışarı atan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ederken, polis ekipleri yol güvenliğini aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polisin, ölen ve yaralananın olmadığı kazaya ilişkin çalışması sürüyor.


Beylikdüzü'nde TIR alev alev yandı

Beylikdüzü'nde TIR alev alev yandı

Beylikdüzü'nde TIR alev alev yandı

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