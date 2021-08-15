BEYLİKDÜZÜ'NDE SU BORUSU PATLADI SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE SU BORUSU PATLADI SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait su borusu patladı.

, Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait su borusu patladı. Metrelerce yükselen sular sürücülere zor anlar yaşattı.

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kavşak inşaatı yaptığı noktada İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı su borusu patladı. Borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırarak yola yayıldı. Su nedeniyle, trafiktekiler zor anlar yaşadı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE SU BORUSU PATLADI SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
BEYLİKDÜZÜ'NDE SU BORUSU PATLADI SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
BEYLİKDÜZÜ'NDE SU BORUSU PATLADI SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
BEYLİKDÜZÜ'NDE SU BORUSU PATLADI SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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