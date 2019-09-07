Beylikdüzü'nde siyasi parti başkanları Çardak Altı söyleşilerinde bir araya geldi

07.09.2019 09:25

Beylikdüzü'nde Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri'nin konuğu, siyasi partilerin ilçe başkanları oldu.



Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri'nin konuğu, siyasi partilerin ilçe başkanları oldu. Söyleşide, Beylikdüzü'nün sorunları ve gelişmesi konusunun yanı sıra ilçe siyaseti masaya yatırıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ev sahipliğinde farklı partilerin temsilcilerinin katıldığı söyleşide ilçenin siyasi gündemi ele alındı. Yaklaşık bir buçuk saat süren programa ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide vatandaşlar ilçe hakkında merak ettiklerini ve gündeme dair konuları ilçe başkanlarından dinledi.



"Yerel yönetimler olarak biz Türkiye'de umut olmak zorundayız"



Saatler 21.30'u gösterdiğinde ise Türk Pop Müziği'nin başarılı isimlerinden Ceylan Ertem, sevilen şarkılarını Beylikdüzü halkı için seslendirdi. Gecenin sonunda Başkan Çalık, sanatçı Ceylan Ertem'e çiçek ve plaket takdim etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Biz bu yola çıktığımızda birlikte yönetme iddiasını ve ortak çabayı ortaya koymuştuk. Bu kenti birlikte yöneteceğiz demiştik. Kentin farklı duygularına ve farklı düşüncelerine kapılarımızı açacağız demiştik. Yönetim anlayışımızda da bu var. Türkiye'de yerelde umudu konuşmanın tam da vakti olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetimler olarak biz Türkiye'de umut olmak zorundayız. Evlatlarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak adına umudu yeşertmek ve devam ettirmek zorundayız. Toplumsal barışın zedelendiği bir ortamdan geçiyoruz. Hakkın, hukukun ve adaletin de yer aldığı bir dönemdeyiz. Ekonomiye etkisi bu üç kavramda çok fazla ve ekonomiyi de hep birlikte yaşıyoruz. Yereli yöneten belediye olarak bizler yaşıyoruz. Birçok iş insanı yerel de çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Biz yerelde gelecek nesillere umut olmak zorundayız. Ben geleceğe güvenle bakıyorum, çok farklı kavramları bu toplumun hissedeceğini ve yaşantısına gireceğini hissedebiliyorum. Benim arzum ve istediğim; yereldeki siyasetçilerin aslında bir barış ve umut elçisi olmasıdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA