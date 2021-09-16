Beylikdüzü'nde site sakinlerinden 'kapı yıkımına' tepki - Haberler
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Beylikdüzü'nde site sakinlerinden "kapı yıkımına" tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beylikdüzü'nde site sakinlerinden

Beylikdüzü'nde bulunan İhlas Marmara Evleri 1'nci kısımda 18 bin kişinin yaşadığı sitede yönetim tarafından güvenliği sağlamak için yaptırılan kapı, Beylikdüzü Belediyesi tarafından haber verilmeden yıktırıldı.

Beylikdüzü'nde bulunan İhlas Marmara Evleri 1'nci kısımda 18 bin kişinin yaşadığı sitede yönetim tarafından güvenliği sağlamak için yaptırılan kapı, Beylikdüzü Belediyesi tarafından haber verilmeden yıktırıldı. Site sakinleri kapının yıktırılmasına tepki gösterdi.

Marmara Mahallesi'nde bulunan İhlas Marmara Evleri 1'nci kısım yönetimi tarafından site içi güvenliği sağlamak, dışarıdan kötü niyetli yabancı insanların girişini engellemek açısından liman tarafında bulunan alana bir kapı yaptırıldı. Site yönetimi tarafından yaptırılan kapı bugün Beylikdüzü Belediyesi tarafından haber verilmeden kepçelerle yıktırıldı. Site sakinleri de yıkıma tepki gösterdi.

İhlas Marmara Evleri 1'nci Kısım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Önür, kapının olmamasının site güvenliğini tehdit ettiğini bu yüzden de kapı yaptırdıklarını kaydederek, "Buradan bisiklet, motosiklet hırsızlıkları aynı zamanda kötü niyetli şahıslar da bu kapıdan rahatlıkla içeriye giriyor. Biz bunu kaymakamlıkla görüştük. Belediyeye de haber verdik. Hatta burada limandan ters istikametten çıkan araçlar buraya giriyor. Biz bunları da önlemek için sitemizde yaşayan 18 bin kişinin güvenliği için bu kapının kapanması kararını aldık ve uyguladık. Belediyenin bundan haberi var. Bizim son anda haberimiz oldu ama geldik belediye kapıyı yıkıyor. Herhangi bir gerekçe bildirilmedi. Biz bize yazılı bir evrak verin dedik ona rağmen yaptılar bunu. Bu şahsi bir uygulamadır. Biz gereken yerlere müracaat edeceğiz" dedi.

"HAKSIZ HUKUKSUZ ŞEKİLDE BELEDİYE HABER VERMEDEN BURANIN KAPISINI YIKMIŞ"

Site sakini ve blok temsilcisi Elvan Küçük, kapının acil durumlarda liman yoluna çıkış için kullanılması amacıyla kurulduğunu belirterek, "Burası özel mülk ve toplu yapıdır. Limandaki şirketler burayı şahsi alanları olarak kullanma şeklinde gittikçe genişleyen bitmeyen arzuları oldu. Arabalarını getirip limandaki şirketler buraya park ediyor. Servisçiler personeli alıp buradan götürüyor. Kapıyı açık bırakıyorlar. Buraya köpekler giriyor zarar veriyor insana. Hatta bir site sakinimizin villasına buradan giren köpek sürüsü tavuklarını parçaladı. Tabii sahipsiz kaldığı için buraya dışarıdan giren uyuşturucu satıcıları kötü maksatlı kişiler hırsızlık yapanlar oluyor. Yani bir kapının açık olması güvensizlik demektir. Haksız hukuksuz şekilde belediye haber vermeden buranın kapısını yıkmış. Site yönetimine de sorduk bildirim yapılmamış. Şu anda bütün site bundan haber dar oldu. Burası hukuksuz bir devlet değildir. Devletimizin buna sahip çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

(Murat Delice/İHA)

Beylikdüzü'nde site sakinlerinden kapı yıkımına tepki

Beylikdüzü'nde site sakinlerinden kapı yıkımına tepki

Beylikdüzü'nde site sakinlerinden kapı yıkımına tepki

Beylikdüzü'nde site sakinlerinden kapı yıkımına tepki

Beylikdüzü'nde site sakinlerinden kapı yıkımına tepki

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Haber: Beylikdüzü'nde site sakinlerinden 'kapı yıkımına' tepki - Haberler
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