Beylikdüzü'nde silahlı soygun
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Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde kuru yemiş deposuna giren silahlı 3 kişi, içinde bir miktar para bulunan çelik kasayı çalıp kaçtı.

10.01.2020 08:11 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:13
Beylikdüzü'nde silahlı soygun

'nde kuru yemiş deposuna giren silahlı 3 kişi, içinde bir miktar para bulunan çelik kasayı çalıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre Adnan Kahveci Mahallesi Caddesi'nde bulunan bir kuru yemiş deposu önüne otomobille gelen silahlı 3 kişi, deponun kapısını kırmaya çalıştı. Bu sırada alarmın çalması üzerine iş yerinin güvenlik görevlisi depoya gelerek kontrol etmek istedi. Şüpheliler, güvenlik görevlisine silah doğrultarak tehdit edip etkisiz hale getirdi.

Daha sonra şüpheliler, içinde bir miktar para bulunan depodan aldıkları çelik kasayı otomobilin bagajına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Şüphelilerin kaçmasının ardından güvenlik görevlisi polise ve iş yeri sahibine verdi.

Olay yerine gelen polis, incelemelerde bulunup kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beylikdüzü'nde silahlı soygun
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