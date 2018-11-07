Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 3 Yaralı - İstanbul

Beylikdüzü'nde eski muhtar, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı 2'si yeğeni 3 kişiyi silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, olay, İstanbul Caddesi'ndeki bir kahvehanede gerçekleşti. Bir dönem muhtarlık yapan A.B. ile oğluyla aralarında alacak verecek meselesi olduğunu belirten 2 yeğeni arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda muhtar A.B, ruhsatlı silahıyla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu, muhtarın yeğenleri C.B. ve H.B. ile E.P. yaralandı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.