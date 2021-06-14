BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞİDDET UYGULAYAN KOCASINI ÖLDÜREN KADINA 15 YIL HAPİS Sevda SARIKAYA / İSTANBUL,
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞİDDET UYGULAYAN KOCASINI ÖLDÜREN KADINA 15 YIL HAPİS Sevda SARIKAYA / İSTANBUL,

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde kendisine şiddet uygulayan 25 yıllık eşi Ferhat Kırış'ı (41) silahla başına bir el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Binnaz Kırış (45) "Ben evlilik hayatım boyunca dayağa, şiddete maruz kaldım. Ben onu asla öldürmek istemedim, bir anlık oldu" dedi.

BEYLİKDÜZÜ'nde kendisine şiddet uygulayan 25 yıllık eşi Ferhat Kırış'ı (41) silahla başına bir el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Binnaz Kırış (45) "Ben evlilik hayatım boyunca dayağa, şiddete maruz kaldım. Ben onu asla öldürmek istemedim, bir anlık oldu" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Kırış'a iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Binnaz Kırış ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma salonunda söz hakkı verilen sanık Binnaz Kırış, "Ben evlilik hayatım boyunca dayağa, şiddete maruz kaldım. Çocuklarımın gözünün önünde sürekli bana şiddet uyguladı. Eziyet etti. Beni ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Defalarca beni aldattı. Ses çıkardığımda da yine dayak yiyen ben oldum. Keşke bunlar yaşanmasaydı, pişmanım. Ben onu asla öldürmek istemedim, bir anlık oldu" dedi. KARAR ÇIKTI Mahkeme heyeti, oy çokluğu ile sanık Binnaz Kırış'a "Haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. ÜYE HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Mahkeme heyetinde bulunan üye hakim kararda karşı oy kullanarak olayda görgü tanığı olmadığından dosya içine alınan net kesin raporların ayrıntılı değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Bu durumda atışın bitişik atış olduğu sabit olduğundan alınan swap izlerinin sonuçları her bir kişi için ayrı ayrı alındığından bu raporların gözetilerek maktul yönünden yeniden ayrıntısı alınmamış doku, tırnak, kıl vs. incelemelerinin yapılması ve hükümden önce değerlendirilmesi gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu. İDDİANAME İddianamede 29 Aralık 2019'da sanık Binnaz Kırış'ın eşi Ferhat Kırış'ı kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğü yönünde polise ihbarda bulunulduğu belirtildi. İddianamede, sanığın eşi olan maktulü silahla başından bir el ateş etmek suretiyle haksız tahrik altında kasten öldürdüğü değerlendirilmesinde bulunularak, Binnaz Kırış'ın 'Haksız tahrik altında eşini kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞİDDET UYGULAYAN KOCASINI ÖLDÜREN KADINA 15 YIL HAPİS Sevda SARIKAYA / İSTANBUL,
BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞİDDET UYGULAYAN KOCASINI ÖLDÜREN KADINA 15 YIL HAPİS Sevda SARIKAYA / İSTANBUL,
BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞİDDET UYGULAYAN KOCASINI ÖLDÜREN KADINA 15 YIL HAPİS Sevda SARIKAYA / İSTANBUL,
BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞİDDET UYGULAYAN KOCASINI ÖLDÜREN KADINA 15 YIL HAPİS Sevda SARIKAYA / İSTANBUL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Şenol Güneş Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞİDDET UYGULAYAN KOCASINI ÖLDÜREN KADINA 15 YIL HAPİS Sevda SARIKAYA / İSTANBUL, - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:02:54. #1.15#

title