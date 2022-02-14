Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA, Abdülkerim Güzel - Güncel
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Beylikdüzü'nde scooter üretimi yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde scooter üretimi yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki sanayi sitesinin içinde scooter üretilen dört katlı iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Beylikdüzü, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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