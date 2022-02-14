BEYLİKDÜZÜ'NDE SCOOTER DEPOSUNDA YANGIN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYLİKDÜZÜ'NDE SCOOTER DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
BEYLİKDÜZÜ'NDE SCOOTER DEPOSUNDA YANGIN

BEYLİKDÜZÜ'nde elektrikli scooter üretimi yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - –BEYLİKDÜZÜ'nde elektrikli scooter üretimi yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın 08.00 sıralarında Beylikdüzü Beysan Sanayi sitesindeki 4 katlı iş yerinde çıktı. Elektrikli scooter üretiminin yapıldığı iş yerinin deposunda bulunan bataryalarda patlama meydana geldi. Ardından depo kısmında yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman kaplayan depoya giren ekipler yangının merkezine ulaşarak alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybının olmadığı bildirildi.

Görüntü dökümü

Depodan çıkan dumanlar

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Elektrikli scooter, Beylikdüzü, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title