(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
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(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın

23.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:21
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın

ÇILGIN Sedat olarak bilinen ünlü şarkıcı Sedat Kaputu'nun ailesi ile birlikte yaşadığı Beylikdüzü'ndeki villada yangın çıktı.

ÇILGIN Sedat olarak bilinen ünlü şarkıcı Sedat Kaputu'nun ailesi ile birlikte yaşadığı Beylikdüzü'ndeki villada yangın çıktı. Yangını haber alınca evine gelen şarkıcı eşine ve annesine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. 

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi'nde bulunan tripleks villada çıktı.

Çılgın Sedat olarak bilenen Sedat Kaputu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı villanın sauna kısmında başladığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek tüm katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Haberi alarak eve gelen şarkıcı Çılgın Sedat eşine ve annesine sarılarak gözyaşı döktü. Yangın sırasında evde Çılgın Sedat'ın eşi Özlem, engelli oğlu Siraç ve temizlik görevlisinin olduğu, diğer oğlunun ise dışarıda oyun oynadığı öğrenildi. Yangında yaralanan olmazken, villada ise hasar oluştu. Engelli oğlunun özel yapım aletlerinin de yangında kullanılamaz hale geldiği görüldü. 

BİRBİRLERİNE SARILARAK AĞLADILARYangında büyük korku yaşayan Özlem Kaputu, eşi Çılgın Sedat'a sarılarak gözyaşı döktü. Çılgın Sedat'ın annesinin de oğluna sarılarak ağladığı ve ayakta güçlükle durabildiği görüldü. Yaşanan olayı anlatan şarkıcı Çılgın Sedat, "Ben Siraç'ın dışarı çıkmak için kullandığımız arabasını tamir etmek için evden çıkmıştım. Siraç orta katta, eşim de üst katta temizlik yapıyormuş o sıra. Bir anda en alt kattan dumanların geldiğini fark ediyorlar. En alt katta da bir sauna var kullanılmayan oradan elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. 3 kat birden yanmış durumda. Ben hızlıca eve geldim Allah'tan çocukları çıkarmışlar. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı. Tekrar sıfırdan başlayacağız" diye konuştu. Polis ekipleri de çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı. 

- İstanbul
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın
(Beylikdüzü'nde Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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