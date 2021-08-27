Beylikdüzü'nde santranç turnuvası düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde santranç turnuvası düzenlendi

Beylikdüzü'nde santranç turnuvası düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları'nda eğitim alan öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlendi.

Beylikdüzü'nde satrancın gelişmesi için ter türlü desteğin verildiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Çocukların fiziki ve zihinsel gelişimlerini artırmak adında yapılacak her çalışmaya imkânımız dâhilinde destek vermeye çalışıyoruz. Beylikdüzü'nde evlatlarımız için inşallah çok daha güzel işleri hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı. Şenlik havasında geçen satranç turnuvasında tüm sporculara birer satranç takımı hediye edildi.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Satranç Turnuvası" renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Yaz Spor Okulları'ndaki satranç branşında eğitim alan öğrenciler aldıkları eğitimlerin sonunda satranç turnuvasında kıyasıya mücadele etti. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen turnuvaya Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleriyle birlikte Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçe temsilcileri katıldı. Düzenlenen turnuvada sporcular Beylikdüzü Belediyesi tarafından madalya ile ödüllendirildi. Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören turnuvada mücadele eden tüm sporculara birer satranç takımı hediye edildi.

"Tüm mücadelemiz sizler için"

Çocukların fiziki ve zihinsel gelişimlerini artırmak adına yapılacak her çalışmaya imkân dâhilinde destek vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Çalık, "Pandemi sürecinde evlatlarımız çok sıkıldılar. Bu etkinliğin düzenlenmesi bizim için çok önemli. Bugün mücadele eden evlatlarımız inşallah ilerde memleket için çok daha güzel işlere imza atacaklar. Enerjileriyle bu kente değer katan Beylikdüzü'nün güzel minik evlatları iyi ki varsınız. Bizler, sizlerin daha güzel bir Türkiye'ye adım atması için mücadele ediyoruz. Sizin için parklar, bahçeler, spor alanları, teknoloji alanları oluşturuyoruz. Tüm bunları geleceğimiz olan evlatlarımız için yapıyor ve onlar için çalışıyoruz. İnşallah daha güzel işleri de hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Aleyna Tilki Mesut Akusta Seren Serengil
Spor Muslera Erol Bulut Ozan Tufan Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beylikdüzü'nde santranç turnuvası düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 16:11:42. #1.15#

title