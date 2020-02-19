Beylikdüzü'nde sahte deterjan operasyonu

19.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:43

BEYLİKDÜZÜ'nde sahte deterjan üretilen imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda ünlü markalarının ürünlerinin sahtesi olan çok sayıda deterjan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, üretimin yapıldığı binayı teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 3 katlı imalathaneye bugün saat 11.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. İmalathanenin içerisine çok sayıda bilgisayar sistemli deterjan döküm ve etiketleme makinelerinin kurulmuş olduğu görüldü. İmalathanede yapılan aramalarda ise ünlü bulaşık ve çamaşır deterjanı markalarının etiketleri bulunurken, yaklaşık bin 500 satışa hazır olarak şişelenmiş sahte bulaşık ve çamaşır deterjanı, çamaşır suyu ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Öte yandan imalathanede bulunan ürünlerin ünlü markaların orijinalleri ile birebir aynı yapıldığı görüldü. Operasyon düzenlenen depodaki inceleme ve arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul