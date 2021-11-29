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Beylikdüzü'nde sahile yunus balığı vurdu

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Beylikdüzü'nde sahile yunus balığı vurdu

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yunus balığı kıyıya vurdu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yunus balığı kıyıya vurdu. Sahilde yürüyen vatandaşlar kıyıya vuran balığı görüp ekiplere haber verdi.

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaş üzücü bir olayla karşılaştı. Yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz duran Yunus balığını gördü. Balığın yanına giden vatandaşlar, Yunus'un öldüğünü görünce durumu yetkililere bildirdi. Neden öldüğü henüz bilinmeyen 2 metrelik yunus balığının görüntüsü görenleri oldukça üzdü.

Yunus balığını gören bir vatandaş, " Sabah yürüyüşe çıkmıştım. İstanbul'da şiddetli lodos var ilk başta gördüğümde anlayamadım. Daha sonra yanına giderek yunus balığı ölüsü olduğunu gördüm. Yetkililere haber verdim gerçekten çok üzüldüm" diye konuştu.

(Erdal Can İçelli - Murat Delice - Hakan Polat/ İHA)

Beylikdüzü'nde sahile yunus balığı vurdu

Beylikdüzü'nde sahile yunus balığı vurdu

Beylikdüzü'nde sahile yunus balığı vurdu

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